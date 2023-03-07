Друг Остапчука прокомментировал его развод и новые отношения: "У Вовы хороший вкус"
Источник:ЖВЛ
Товарищ Владимира Остапчука открыл детали личной жизни шоумена. Он рассказал, как ведущий пережил развод, и вспомнил о его новом романе.
Владимир и Кристина Остапчук так и не рассказывают о разводе, хотя в сети уже ходят слухи о третьем браке шоумена. Товарищ телеведущего рассказал о его разводе с нотариусиней.
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Как Остапчук пережил развод
Блогер Кирилл Скачков признался, что Владимиру Остапчуку было непросто разрывать отношения с любимой. Ведь они были замужем, планировали будущее и строили общий дом.
Точно нелегко ему было, как любому человеку, который закончил отношения. Тем более, это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно трудно из-за этого проходить,
– рассказал друг шоумена.
О новых отношениях
Владимир Остапчук уже познакомил друзей с новой избранницей Екатериной Полтавской. Блогер поделился, что рад своему товарищу.
"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милы. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус".
Слухи о женитьбе Остапчука
- Ведущий и его 22-летняя девушка недавно спровоцировали слухи о браке. Они поделились фото из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки. В сети предположили, что пара могла жениться. Екатерина подписала кадр датой: 22.02.2023 и поставила сердечко.
- После этого Екатерина Полтавская в своем инстаграмме назвала Владимира "мужем", хотя раньше называла парнем. Но, возможно, это только сплетни и провокация – у девушки не было видно кольца на пальце, и официально пара ничего не подтвердила.