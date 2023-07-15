На днях в армию мобилизовали певца Виталия Козловского. Он уже 3 недели проходит боевые учения. В то же время, Владимир Дантес пока не спешит на передовую.

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Ведущая Маша Ефросинина спросила Дантеса, как он справляется с чувством стыда за то, что артист не на фронте.

Я не думаю об этом, честно. Потому что это путь в никуда – грызть себя за то, что я не с ними (военными – 24 Канал), почему я не с ними? Все эти мысли, насколько я мужчина... У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных – что должно делать все, что я делаю,

– признался Владимир.

По его словам, сейчас он просто делает свою работу и не задумывается о том, какие мнения на него набрасывает общество.

Также артист рассказал, что даже самые военные во время его выступлений на передовой говорят ему заниматься тем, что он делает, он ведь своими концертами собирает деньги на помощь армии.

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Дантес рассказал, как проходили его выступления для наших защитников в Донецкой области.

Мы были в городке в 5 километрах от передовой, а там как раз началось танковое сражение. Мы здесь концерт даем, там за окном прилеты идут, а военные слушают нас и не реагируют даже на взрывы,

– говорит артист.

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Отметим, что Дантес весной уехал на Донбасс и устроил там концерт для украинских военных. После этого певец призвал всех звезд выступить на фронте и так поддержать наших защитников.