Украинская рок-группа выпустила обновленную версию музыкальной композиции "Я еду домой" и опубликовала чувственный клип к ней. Песню музыканты посвятили саперам, которые каждый день подвергают себя опасности, очищая Украину от мин.
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Старая версия трека вышла еще в 2003 году, а новая, по словам певцов, превратилась в величайшее желание, мантру и молитву для миллионов украинцев.
За последние годы многие привычные слова для большинства из нас приобрели новые смыслы: турникет, хлопок, птичка, мопед, банка, тревога… И будто обычная фраза "Я еду домой" превратилась в наибольшее желание, мантру, молитву для миллионов украинцев,
– написали под клипом артисты.
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Известно, что новую версию песни и видеоработу презентовали в рамках кампании по разминированию деоккупированных территорий Украины "Нам здесь жить". К созданию трека и клипа присоединились фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и телекоммуникационная компания "Киевстар".
Исполнители добавили: "Наша песня, написанная более 15 лет назад, давно и хорошо известная "Я еду домой", сейчас звучит совсем иначе: чувственно, с болью, но с надеждой, с непоколебимой верой в наш дом – Украину".
Поклонникам группы очень понравилась обновленная песня. В комментариях под клипом они выразили благодарность певцам:
- "До слез. Спасибо!".
- "Очень трогательно, искренне благодарим".
- "Невероятная песня. Обожаю ваши песни. Спасибо за качественный продукт на украинском. Желаю вам всего лучшего".
- "Спасибо, ваши песни невероятны, вы необыкновенные люди с большим сердцем".
- "Невероятно красивое и чувственное исполнение. Так только может спеть Святослав".
"Новый шедевр! Спасибо за такую песню, она отзывается в моей душе, потому что очень жизненная".
- "Песня, которая получила совсем другое содержание и чувство. Без слез невозможно слушать".
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