Украинская рок-группа выпустила обновленную версию музыкальной композиции "Я еду домой" и опубликовала чувственный клип к ней. Песню музыканты посвятили саперам, которые каждый день подвергают себя опасности, очищая Украину от мин.

К теме Солист Massive Attack сделал ремикс на хит Вакарчука "Объятия": видео с сиренами и кадрами войны

Релиз нового трека от ОЭ

Старая версия трека вышла еще в 2003 году, а новая, по словам певцов, превратилась в величайшее желание, мантру и молитву для миллионов украинцев.

За последние годы многие привычные слова для большинства из нас приобрели новые смыслы: турникет, хлопок, птичка, мопед, банка, тревога… И будто обычная фраза "Я еду домой" превратилась в наибольшее желание, мантру, молитву для миллионов украинцев,

– написали под клипом артисты.

Океан Эльзы "Я еду домой": смотрите клип онлайн

Известно, что новую версию песни и видеоработу презентовали в рамках кампании по разминированию деоккупированных территорий Украины "Нам здесь жить". К созданию трека и клипа присоединились фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и телекоммуникационная компания "Киевстар".

Исполнители добавили: "Наша песня, написанная более 15 лет назад, давно и хорошо известная "Я еду домой", сейчас звучит совсем иначе: чувственно, с болью, но с надеждой, с непоколебимой верой в наш дом – Украину".

Поклонникам группы очень понравилась обновленная песня. В комментариях под клипом они выразили благодарность певцам:

"До слез. Спасибо!".

"Очень трогательно, искренне благодарим".

"Невероятная песня. Обожаю ваши песни. Спасибо за качественный продукт на украинском. Желаю вам всего лучшего".

"Спасибо, ваши песни невероятны, вы необыкновенные люди с большим сердцем".

"Невероятно красивое и чувственное исполнение. Так только может спеть Святослав".

"Новый шедевр! Спасибо за такую песню, она отзывается в моей душе, потому что очень жизненная".

"Песня, которая получила совсем другое содержание и чувство. Без слез невозможно слушать".

Новинки от украинских певцов

Ирина Билык представила обновленную музыкальную композицию "Я иду на войну", которую написала еще в 1996 году.

представила обновленную музыкальную композицию "Я иду на войну", которую написала еще в 1996 году. Коля Серга, Саша Чемеров и Миша Крупин выпустили ироничный трек "Белгород".

выпустили ироничный трек "Белгород". Макс Барских перевел два своих русскоязычных хита на украинский язык: "Берега" и "Туманы".

перевел два своих русскоязычных хита на украинский язык: "Берега" и "Туманы". Группа TVORCHI в дуэте из The Hardkiss записали общую песню "Мечтатели".

записали общую песню "Мечтатели". Украинские исполнители YAКТАК и DOVI презентовали новый трек "Перекотиполе", который записали вместе.

Автор София Хомышин