Владимир Дантес впервые за время войны уехал за границу: что в Израиле испугало певца

Украинский певец Владимир Дантес приехал в Израиль, чтобы встретиться с родными. За границей исполнитель чувствует себя необычно, потому что его пугает гул самолетов.

Известный украинский певец Владимир Дантес впервые за время полномасштабной войны уехал за границу. По всей вероятности, это временная поездка для сбора средств на благотворительные концерты.

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Дантес приехал в Израиль

Музыкант в Израиле также увиделся со своими родными – племянником и братом Сергеем, старше Дантеса на 15 лет.

Завтра благотворительный концерт, а сегодня впервые вживую увидел своего племянника,

– поделился Владимир Дантес.



Дантес с родными / Фото с инстаграм-сториз

Владимир Дантес также признался, что ему непривычно находиться в другой стране. В частности, его пугает гул самолетов. Эти звуки вызывают желание спрятаться, ведь в Украине они не означали бы ничего хорошего.

"Очень необычно – самолеты над головой. Ты постоянно хочешь уйти куда-то спрятаться. Пугает звук и кажется, что сейчас начнется атака", – поделился артист.



Дантес об ощущениях в Израиле / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, в противовес Владимиру Дантесу, другие украинские звезды начали возвращаться в Украину после месяцев за границей. Так домой вернулись: