Украинская певица Камалия решила возвратиться в Украину. Она находилась в Англии с мужем и дочерьми, но загрустила за мамой и близкими.

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Камалия вернулась в Украину

Возвращаясь в Украину, Камалия вышла в прямой эфир и пообщалась с поклонниками. Она призналась, что была растроганна. Добавим, что звезда приехала в страну без детей и мужа, однако хочет привезти их после победы.

Я очень скучала по Украине! Досадно видеть своими глазами, как война разрушила жизнь людей и их дома. Еду и снимаю вам, чтобы вы тоже увидели и поняли. С нетерпением жду день победы, когда смогу забрать своих дочерей в Киев. Мое сердце не выдержало, я вернулась домой,

– призналась Камалия.

"Очень хочу увидеть свою мать и близких! Готовлюсь записать новую песню и снять на нее клип. После чего продолжу благотворительные концерты в Европе в поддержку пострадавших от оккупации семей", – добавила звезда.

Камалия вернулась домой: смотрите видео

Камалия побывала в Черновцах по дороге домой. Там она встретилась с дизайнерами, чтобы создать новые костюмы для концертов. Певица призналась, что украинским дизайнерам нет равных.

"Примерка происходила у нас во время воздушной тревоги. Сейчас у меня много мероприятий и концертов за границей, поэтому я решила, что максимально хочу нести в массы украинскую культуру: в сценических образах, в песнях и языке. После того, как началась война, я приняла решение общаться на украинском", – призналась артистка.

Добавим, что недавно благотворительный фонд певицы CARE FOR UKRAINE собрал в Бельгии на аукционе 6,5 миллиона гривен в помощь семьям, пострадавшим от войны в Украине.

Также Камалия готовится выпустить новую песню. Она записала трек "Ждать" в Киеве.