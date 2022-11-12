Украинский поэт и писатель Сергей Жадан приехал в родной Харьков. Он показал здание, которое разрушили россияне постоянными обстрелами.

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Сергей Жадан показал квартиру

Художник поделился, что его квартира была на последнем этаже дома, расположенного в Северной Салтовке. Теперь здание почти полностью разрушено, а от бывших родных стен осталась только дыра в крыше.

Был вчера на Северной Салтовке, вошел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет. Россияне несколько месяцев обстреливали этот район,

– написал Сергей Жадан.



Сергей Жадан / Фото из инстаграммы Сергея Жадана

Вдобавок писатель вспомнил о так называемой российской оппозиции, которая ничего не сделала для того, чтобы обстрелы прекратились. "Русское общество, насколько помню, особо не возражало. Это так, к разговору о российской демократической оппозиции".

В комментариях Жадана поддержали:

"Демократическую оппозицию слышно только тогда, когда речь идет о Пушкине. Вот тут кровь имперская закипает, как это украинцы не хотят нашей великой культуры";

"А они не только не возражали, но и кичились этим. Так что упрекать их - пустое дело";

"Итак. Ни демократии, ни оппозиции, ни совести, ни репутации, ничего нет. Родной Харьков, Северная Салтовка – болит";

""Российская демократическая оппозиция" даже звучит как оксюморон";

"Дыра в сердце";

"Главное, что вы и ваша семья в безопасности".

Напомним, Сергей Жадан во время войны не раз наведывается в Харьков, хотя город очень часто страдает от российских обстрелов. Он настолько привык к постоянным прилетам, что однажды спутал музыку группы Pink Floyd с очередным свистом и взрывом.