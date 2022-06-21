Россияне продолжают уничтожать украинские города. Им безразлично на людей. Российская армия принесла на украинские земли только боль, смерть, ненависть.
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Россияне разрушили район Харькова, где вырос Дантес
Одним из городов, наиболее страдают от обстрелов российских военных, является Харьков. Туда ежедневно прилетают вражеские ракеты, артиллерия. Уничтожены многие дома, учебные и культурные заведения. Больше всего болит тем людям, для которых Харьков – родной город. Среди них есть и Владимир Дантес. Артист показал в инстаграмме, что оккупанты сделали с районом, с которым связано все его детство. Остались только развалины.
Это место, где я рос! Здесь я прожил до 14 лет, именно в этом районе. А потом (до 20 лет) по этой дороге ездил и ходил к бабушке и бурсе! Я никогда не найду ответ на вопрос: "За что?". И до конца жизни сочту, что это геноцид!
– эмоционально выразился Дантес.
Район Харькова, где вырос Дантес / Скриншот инстаграм-сториз певца
Обстрелы Харькова 21 июня
- Буквально через 3 часа 21 июня россияне несколько раз обстреливали Харьков.
- Один из обстрелов длился более получаса и охватил значительную территорию города.
- По состоянию на 16:00 21 июня было известно о 4 погибших и 10 раненых.
- Харьков обстреливали из реактивных систем залпового огня, которые могут бить в нескольких десятках километров от города.
- Обстрелы зафиксированы в Индустриальном районе. В промышленной зоне в восточной части города вспыхнул пожар.
- Из-за взрывов в некоторых районах есть перебои со светом, водоснабжением и связью.
- Ночью перед этим вражеским ударом было разрушено здание жилищно-коммунального колледжа имени Бекетова.
- Под обстрел также попал один из населённых пунктов Харьковщины. Там от полученных осколочных ранений погиб 8-летний ребенок. Еще один человек пострадал.