Россияне продолжают уничтожать украинские города. Им безразлично на людей. Российская армия принесла на украинские земли только боль, смерть, ненависть.

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Россияне разрушили район Харькова, где вырос Дантес

Одним из городов, наиболее страдают от обстрелов российских военных, является Харьков. Туда ежедневно прилетают вражеские ракеты, артиллерия. Уничтожены многие дома, учебные и культурные заведения. Больше всего болит тем людям, для которых Харьков – родной город. Среди них есть и Владимир Дантес. Артист показал в инстаграмме, что оккупанты сделали с районом, с которым связано все его детство. Остались только развалины.

Это место, где я рос! Здесь я прожил до 14 лет, именно в этом районе. А потом (до 20 лет) по этой дороге ездил и ходил к бабушке и бурсе! Я никогда не найду ответ на вопрос: "За что?". И до конца жизни сочту, что это геноцид!

– эмоционально выразился Дантес.



Район Харькова, где вырос Дантес / Скриншот инстаграм-сториз певца

Обстрелы Харькова 21 июня