Экстренная госпитализация Нади вызвала ажиотаж в сети. Артистка находилась в госпитале на обследовании. Как выяснилось, причиной этого стало несвежее барбекю.

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В каком состоянии Надя Дорофеева

За несколько минут до выхода на сцену артистке внезапно стало плохо. Организаторы отменили выступление в Египте, поскольку звезду пришлось госпитализировать.

В ночь с 7 на 8 ноября Надя вернулась в Киев. Ее самочувствие сейчас гораздо лучше.

"В субботу я сильно отравилась. Сейчас мне уже лучше. Спасибо, что волновались и поддерживали", – поделилась певица.

Также Надя поблагодарила команду за поддержку и сообщила детали своей госпитализации. Дорофеева должна была попасть под капельницу. Однако медики не могли поставить ее пять раз. А исполнительница панически боится уколов.

Надя Дорофеева о госпитализации в Египте / Скриншот инстаграм-сториз певицы