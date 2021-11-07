На днях Надя Дорофеева полетела в Египет с музыкантами и танцорами. Они должны были бы выступить в 5-звездочном отеле в городе Хургада. Однако за считанные часы до концерта организаторы сообщили, что артистку срочно госпитализировали.

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В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья певицы DOROFEEVA концерт, запланированный на 6 ноября 2021 года, не состоится. Сейчас она находится в госпитале и проходит обследование,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как чувствует себя певица и какое обследование ей понадобилось.



Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Отметим, за день до концерта Надя Дорофеева с командой отдыхала на яхте – танцевала, купалась и загорала в купальнике. Судя по инстаграм-сторис ее музыкантов, звезда успела провести саундчек, а в больнице оказалась в сценическом наряде.

Танцовщица из команды артистки попросила не подогревать панику вокруг ее госпитализации. В частных сообщениях одной из фанаток Светлана подтвердила, что Надя Дорофеева действительно в больнице. С ней якобы все хорошо.

Не развозите панику. Все хорошо. Я и Виталик с ней в больнице,

– рассказала девушка.