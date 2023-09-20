Играли вместе: Дантес восхитил сеть видео с сыном Даши Кацуриной

Украинский артист Владимир Дантес поделился новым видео с сыном своей возлюбленной Даши Кацуриной. Певец играл с мальчиком на природе.

Судя по ролику, Дантес отдыхал с любимой и ее детьми в Карпатах. Впрочем, неизвестно, когда именно было сделано видео.

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Певец показал смешные игры с сыном Кацуриной. 2-летний Иван подбегал к Дантесу, тот его опрокидывал через кресло, а после этого мальчик снова просил это повторить.

Кадры сопровождались новым треком Дантеса "Я воспитываю детей".

В инстаграмме певец также показал новый кадр с детьми своей возлюбленной. На снимке Владимир выглядел уставшим, сидя на детском велосипеде. В этот момент сын Кацуриной сидел на руках артиста, а ее 7-летняя дочь Саша играла рядом.



Дантес показался с детьми Кацуриной / Скриншот с видео

Как Дантес относится к детям Кацуриной