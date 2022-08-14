Бебешко иронически прокомментировал пенсию Ротару: "Вы бы здесь сидели и не парились"

Украинский продюсер Владимир Бебешко высказался о певице Софии Ротаре. Он рассказал, что артистка уже давно на пенсии, а сумма у нее такая, что ей нечего было бы хотеть ни в Украине, ни за границей.

Ведущие-юмористы спросили Бебешко, что он может сказать о сотрудничестве с Ротару в свое время, на что тот ответил, что он действительно когда-то записывал с ней альбом. Однако где он сейчас – он знает.

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Отметим, что недавно София Ротару призналась, что находится в Украине на родной Буковине – они живут в селе Маршинцы Черновицкой области.

София Михайловна Ротару, извините. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее! Поверьте мне, там такая пенсия! Ох, ребята, вам бы такую пенсию – вы бы здесь сидели и не парились,

– поделился Бебешко и бесспорно подтвердил, что пенсия у нее выше среднестатистической пенсии в Украине.

Юмористы в ответ пошутили, что не представляют 75-летнюю Ротару классической бабушкой, которая вытирает рот маленьким внукам или готовит им есть. На что Бебешко только пожал плечами.

София Ротару и Украина