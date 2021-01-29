Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном отправился в США. Там звездная семья отдыхает в Майами, откуда публикует яркие фото и видео. В частности, она посетила "Сады Фламинго".

Источник: инстаграм Влада Ямы

Пока в Украине бушует настоящая зима, Влад Яма решил отправиться в Майами, где нежится на солнышке на берегу океана. В сети танцор распространяет кадры из семейного отдыха и рассказывает поклонникам о развлечениях. На днях он, жена и сын побывали в знаменитых "Садах Фламинго", от чего получили огромное удовольствие.

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Влад Яма о Садах Фламинго в Майами

В публикации хореограф рассказал, что за то, чтобы попасть в такое место, заплатил 60 долларов. Однако, по словам Влада, удовольствие они получили гораздо больше.

"Вчера мы оказались в джунглях Флориды. Стараясь не ждать чего-то чрезвычайного, поехали в Flamingo Gardens ("Сады Фламинго" – Showbiz 24). Пол часа мы были в дороге. Примерно 60 долларов заплатили за вход. Кассиры обещали, что за два с половиной часа можно все обойти. Это правда, хотя ехать оттуда вообще не хотелось", – рассказал Яма.

Хореограф поделился, что в этом оазисе были фламинго, аллигаторы, черепахи, орлы, совы, выдры, пеликаны, пантера, черный американский медведь, петух, попугаи, 3 тысячи видов растений, а также прогулка на автопоезде.

Легкая прохлада, ручные птички-попрошайки и невероятная энергетика. Леон в восторге. Сами прокайфовали и вам желаем,

– написал в публикации Влад.

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