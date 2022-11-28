Ему болит, – блогерша-миллионница Шаманская вступилась за Влада Яму, которому грустно в США
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Журналистка и инстаграм-блогерша Алина Шаманская живет в США, поэтому часто появляется на благотворительных ивентах со звездами шоу-биза. На мероприятии в Чикаго она встретилась с Владом Ямой, которого хейтят за бегство. По ее словам, в США ему, как и всем украинцам, несладко.
Из-за полномасштабной войны Алина Шаманская перебралась в США, однако время от времени наведывается в Украину. Она достаточно близко общается с Владом Ямой и намекает, что у него была уважительная причина, чтобы выехать из Украины 24 февраля.
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Алина Шаманская вступилась за Влада Яму
В США я выступала на благотворительном концерте с Владом Ямой. Мы встретились в Чикаго. Он очень грустный. Ему болит. Поскольку я хорошо к нему отношусь, мне реально очень сложно оценивать. Понимаю Влада Яму, понимаю его жену,
– прокомментировала Алина Шаманская.
На вопрос, простит ли общество таких, как Влад Яма, она ответила так: "Все зависит от этих людей. Просто не молчите, делайте что-то и говорите. Все зависит от того, как они себя ведут, правда".
Интересно, что муж Шаманской Руслан Ханумак, являющийся автором студии "Квартал 95", тоже в США. Он выехал в Европу до вторжения, а оттуда перебрался в Америку, потому что возвращаться в Украину ему было страшно. Актер говорит, что не хочет умереть на войне. Однако за границей он помогает – закупает амуницию и выступает на благотворительных мероприятиях. Так что таких, как любимый, блогерша уважает, а просто сбежавших – нет.
"Есть мужчины, которым стоило уехать, потому что они делают там гораздо больше. Мужчины, которые уехали и ничего не делают, а живут свою обычную жизнь, я считаю, это позорно, это ужасно, я таких не уважаю. К мужчинам, которые выехали по разным причинам – личным, просто испугался, он отец троих детей или не может пойти на фронт, но делают там очень много, я отношусь нормально", – вступилась Алина Шаманская.
Алина Шаманская с мужем Русланом Ханумаком / Фото из инстаграма блогерши
- Напомним, не все понимают Яму как Алина Шаманская. Танцовщик Евгений Кот, например, предполагает, что он незаконно выехал из Украины: "Как люди покинули страну? Как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение".
- В то время как Максим Чмерковский, который делил с Ямой судейский стол на "Танцах со звездами", не берется его осуждать, потому что и сам бежал из Киева в Польшу. Однако признался, что "если бы имел право, сказал бы, что не согласен с этим решением".