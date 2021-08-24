Вернувшись в Украину из Греции, знаменитая пара на несколько дней осталась во Львове. Они остановились в 5-звездочном отеле в центре города и устроили гастротур по самым популярным заведениям. После позднего завтрака Владимир Остапчук и Кристина Горняк вернулись в номер, чтобы изменить повседневные образы на праздничные наряды ко Дню Независимости Украины.

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Так, ведущий надел темно-синюю футболку с белым и красным орнаментом, которую соединил со светлыми джинсами и белыми кроссовками. Тогда как жена Остапчука выбрала роскошное льняное платье песочного цвета с разноцветной вышивкой.

К слову, платье Кристины Горняк от бренда ETNODIМ стоит 5 400 гривен. Тогда как рубашка Владимира Остапчука – 4 200 гривен.

В праздничном family look супруги устроили чувственную фотосессию возле храма святого Андрея Первозванного. После съемки пара вместе с друзьями отправилась гулять по Львову, а Владимир Остапчук успел поздравить с 30-летием Независимости Украины.

С Днем рождения, моя Украина. Так круто быть украинцем и знать, что мы лучшие, где бы мы не были. После 30 жизнь только начинается,

– с любовью и юмором подписал шоумен.



Владимир Остапчук с женой во Львове / Фото из инстаграма шоумена

Владимир Остапчук с женой во Львове / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Заметим, другие украинские звезды не менее эффектно поздравляют с Днем Независимости, публикуя эффектные фото в вышиванках и национальных нарядах.