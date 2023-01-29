Влад Яма и Дмитрий Ступка засветились на фестивале в Майами: сколько они собрали для ВСУ

Актер Дмитрий Ступка не захотел возвращаться в Украину после 24 февраля, поэтому теперь живет в США. Влад Яма сбежал туда уже во время вторжения. Их называют "батальоном Майами", но в Америке они хотя бы собирают деньги для ВСУ.

Экс-судью "Танцев со звездами" Власть Яму критикуют за любой пост в инстаграме, но он все же стремится доказать, что в США не отсиживается. Еще 13 января танцовщик был ди-джеем на Ukrainian Winter Festival, организованном на одной из вилл в Майами. Вход был платный, но на мероприятии собирали деньги на нужды ВСУ.

Читайте также "Впал в немилость": Влад Яма заблокировал Демина и его сына в инстаграме

Сколько денег собрали Яма и Ступка на фестивале в Майами

На Ukrainian Winter Festival провели благотворительный аукцион, чтобы собрать на авто для 46 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады из Полтавы. Однако денег хватило еще и на дроны, прицелы, тепловизоры, потому что вырученная сумма – 9 400 долларов. Среди лотов были джерси с автографом Олега Блохина, флаг с подписью Валерия Залужного и другие.

Ukrainian Winter Festival. Ярко, масштабно и полезно! 9 400 долларов с аукциона на авто для 46 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады, 1 батальон, 1 рота, 2 взвод. Бахмут и Соледар. Теперь хватит еще и на дроны,

– похвастался Влад Яма.

Влад Яма на вечеринке в США / Фото с инстаграма танцовщика

Влад Яма и Дмитрий Ступка на вечеринке в США / Фото с инстаграма танцовщика

Влад Яма и Дмитрий Ступка на вечеринке в США / Фото с инстаграма танцовщика

Влад Яма и Дмитрий Ступка на вечеринке в США / Фото с инстаграма танцовщика

На ивенте также была жена Влада Ямы Лилиана и участница 12 сезона "Холостяка" Виктория Варлей, которая после проекта переехала в Майами и вышла замуж за россиянина.

Жена Влада Ямы на вечеринке в США / Фото с инстаграма танцовщика

Ukrainian Winter Festival в Майами / Фото с инстаграма Влада Ямы

в комментариях к посту Дмитрия Ступки написали: "Батальон Майами". Он резко ответил: "Батальон диванные войска на связи".

Напомним, в октябре Влад Яма и Дмитрий Ступка оторвались на хэллоуинской вечеринке в Майами. Танцовщик появился в белом парике и бандане и сыграл диджейский сет. Тогда его жена заявила, что это было "мероприятие в поддержку Украины". После этого Яма написал, что "главное сейчас – безопасность семьи", но нарвался на критику.