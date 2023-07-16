Дальше – присяга и распределение, – Виталий Козловский завершил боевую подготовку
Источник:Виталий Козловский
Музыкант Виталий Козловский сообщил, что прошла военная обучение. Он рассказал, что у него два дня, чтобы перевести дух.
Украинский певец Виталий Козловский, мобилизованный, рассказал о завершении программы боевой подготовки. Он поделился, чем будет заниматься дальше.
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Виталий Козловский прошел обучение
Артист рассказал, что имеет 2 выходных, чтобы перевести дух – но отдыхать не собирается. Он хочет привести в порядок экипировку, а еще записать песню.
За это время имею: собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, чтобы над ней работали, пока я буду выполнять военные задачи. А еще, успею поздравить со свадьбой людей, которые долго ждали этого дня. И благодаря такой активности я смогу привезти для своей бригады тепловизор,
– поделился Козловский.
Музыкант добавил, что за время учений привык к оружию в руках и не знает, как будет брать в руки микрофон. "Это как бы другая жизнь, от которой я отвык".
В дальнейшем Виталия Козловского ждет присяга и распределение.
Виталий Козловский / Фото из инстаграма Виталия Козловского
Как мобилизовали Козловского
- 13 июня Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Сначала это озадачило фанов: кое-кто подумал, что фото в военкомате сделано для пиара.
- Но уже впоследствии стало известно, что Виталий Козловский вступил в ряды бригады Национальная гвардия "Рубеж" – это одна из бригад, входящая в состав Гвардии наступления.
- После первой недели боевой подготовки Козловский признавался, что устает и физически, и морально. К тому же не может заниматься написанием музыки. Музыкант-нагвардеец часто показывал фото и видео с фронта, график учений и свои впечатления.