Дальше – присяга и распределение, – Виталий Козловский завершил боевую подготовку

Музыкант Виталий Козловский сообщил, что прошла военная обучение. Он рассказал, что у него два дня, чтобы перевести дух.

Украинский певец Виталий Козловский, мобилизованный, рассказал о завершении программы боевой подготовки. Он поделился, чем будет заниматься дальше.

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Виталий Козловский прошел обучение

Артист рассказал, что имеет 2 выходных, чтобы перевести дух – но отдыхать не собирается. Он хочет привести в порядок экипировку, а еще записать песню.

За это время имею: собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, чтобы над ней работали, пока я буду выполнять военные задачи. А еще, успею поздравить со свадьбой людей, которые долго ждали этого дня. И благодаря такой активности я смогу привезти для своей бригады тепловизор,

– поделился Козловский.

Музыкант добавил, что за время учений привык к оружию в руках и не знает, как будет брать в руки микрофон. "Это как бы другая жизнь, от которой я отвык".

В дальнейшем Виталия Козловского ждет присяга и распределение.



Виталий Козловский / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Как мобилизовали Козловского