Козловский сдружился с Позитивом и высмеял Потапа, который заочно вступил в терроборону

В августе Виталий Козловский и Позитив летали в Лос-Анджелес на благотворительный ивент ко Дню Независимости Украины. Как выяснилось, эта поездка их очень сблизила. Поэтому певец заявил, что рэпер лучше Потапа, который записался в добровольцы с Испании.

37-летний Виталий Козловский поделился, что война "отрубила" некоторых людей из близкого окружения и подарила новых друзей. Один из них – это Позитив, с которым он не слишком общался до войны. Артист назвал его "нормальным мужиком" и намекнул, что Потап не таков.

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Козловский похвалил Позитива и высмеял Потапа

"Для меня стал сегодня близким в плане общения и по духу Позитив. У него такая же позиция, такие же взгляды. Мы понятны друг другу, потому что он, как и я, не уезжал никуда, жил здесь в столице и делал максимум, что мог. Поэтому он для меня сегодня очень понятен", – расхвалил рэпера Виталий Козловский.

Он также не упустил случая сравнить Позитив с Потапом, который опозорился заявлением о заочном поступлении в терроборону. Имя продюсера певец не назвал, но очевидно, что подразумевал именно его.

Он (Позитив, – 24 канал) не вымахивается, ничего не изображает, не рассказывает, что записался в ТрО заочно. Так смешно даже говорить,

– посмеялся Виталий Козловский.

Как Потап оскандалился заявлением о терробороне