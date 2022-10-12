Игорь Кондратюк давно не интересуется творчеством Виталия Козловского, однако артист до сих пор должен ему значительную сумму денег. Продюсер рассказал, какого украинского музыканта он считает талантливее экспидопечного.

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Игорь Кондратюк высказался о Павле Табакове

Кондратюк познакомился с Козловским на проекте "Шанс". Там также был музыкант из Львова – Павел Табаков. Сейчас артист имеет собственную творческую школу, ставит детские мюзиклы, которые популярны среди львовян и гостей города, особенно в рождественский период. Продюсер считает, что Табакову "нет равных".

Его песни лучше, чем у Виталия. Паша пишет детские рождественские мюзиклы, популярные во Львове. С точки зрения музыкальной профессии Табакову нет равных среди всех победителей данного проекта,

– высказался Кондратюк.

Что известно о Павле Табакове