Это другая жизнь, – Виталий Козловский объяснил, почему вернулся в Киев с фронта

Мобилизированный Виталий Козловский сообщил, что вернулся в Киев на несколько дней. Он поделился впечатлениями после того, как был на фронте.

Певец и военный Виталий Козловский поделился новыми кадрами. Он поделился, что приехал в Киев.

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Виталий Козловский приехал в Киев

Виталий Козловский рассказал, что приехал в столицу на несколько дней с важной целью. Но какой именно – расскажет позже.

Также артист приедет в Ровно на выступление, чтобы собрать деньги на все необходимое для фронта. Затем он вернется "к своим". Сейчас он поделился впечатлениями от приезда в Киев.

Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там… и насколько это другая жизнь,

– рассказал Козловский.

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Виталий Козловский на военной службе