Это другая жизнь, – Виталий Козловский объяснил, почему вернулся в Киев с фронта
Источник:Виталий Козловский
Мобилизированный Виталий Козловский сообщил, что вернулся в Киев на несколько дней. Он поделился впечатлениями после того, как был на фронте.
Певец и военный Виталий Козловский поделился новыми кадрами. Он поделился, что приехал в Киев.
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Виталий Козловский приехал в Киев
Виталий Козловский рассказал, что приехал в столицу на несколько дней с важной целью. Но какой именно – расскажет позже.
Также артист приедет в Ровно на выступление, чтобы собрать деньги на все необходимое для фронта. Затем он вернется "к своим". Сейчас он поделился впечатлениями от приезда в Киев.
Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там… и насколько это другая жизнь,
– рассказал Козловский.
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Виталий Козловский на военной службе
- 1 августа Виталий Козловский показался в автомобиле – в пути на фронт. В течение нескольких недель он иногда выходил на связь и показывал реалии жизни военных: с маленькими соседями – полевыми мышами, грязными ботинками.
- Артист признавался, что очень скучает по творчеству и сценой. Но заметил, что по-другому сейчас он не может.
- Недавно Виталий Козловский посетил Краматорск и показал железнодорожный вокзал. Место, где в апреле прошлого года произошло много горя. 8 апреля 2022 года туда прилетела российская "Точка-У", убившая более 60 человек.