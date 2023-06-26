"Похож на Арестовича": Виталий Козловский сбрил бороду - видео артиста из армии

26 июня 2023, 10:45
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Виталий Козловский

Певец Виталий Козловский, на днях вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, показал, как сбрил бороду. Исполнителю после получения мобилизационной повестки уже выдали военную форму, и он проходит обучение на полигоне.

Мы уже раньше рассказывали, что артист вступил в бригаду нацгвардии "Рубеж", которая входит в состав Гвардии наступления

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Новый образ Виталия Козловского

Певец опубликовал видео в парикмахерском пеньюаре на фоне леса. В коротком видеоролике видно, как другие военные помогли сменить имидж Виталию, сбрив ему бороду.

В боевой подготовке свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать,
– отметил под видео исполнитель.

Реакция сети

Подписчики артиста поддержали изменения во внешности певца. Некоторые из комментаторов даже сравнили внешний вид Виталия Козловского с Владимиром Зеленским и Алексеем Арестовичем:

  • "У вас очень хорошая внешность без бороды. Молодо выглядите";
  • "Я тебя люблю и с бородой, и без бороды. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего себя всего в песнях";
  • "Похож теперь на Арестовича";
  • "Напоминаете Владимира Зеленского";
  • "Ты как мальчик стал";
  • "Минус двадцать лет";
  • "У вас очень хорошая внешность без бороды. Молодо выглядите".

К слову, на днях украинский музыкант и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский опубликовал фото в военной форме и сообщил, что сейчас испытывает эмоциональные качели. Артист поделился днем из своей жизни. Он описал, как грустное настроение менялось на хорошее и наоборот и отметил, что его психологическое состояние желает быть лучше.
 
Автор: Софія Хомишин