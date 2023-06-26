"Похож на Арестовича": Виталий Козловский сбрил бороду - видео артиста из армии
Источник:Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский, на днях вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, показал, как сбрил бороду. Исполнителю после получения мобилизационной повестки уже выдали военную форму, и он проходит обучение на полигоне.
Мы уже раньше рассказывали, что артист вступил в бригаду нацгвардии "Рубеж", которая входит в состав Гвардии наступления
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Новый образ Виталия Козловского
Певец опубликовал видео в парикмахерском пеньюаре на фоне леса. В коротком видеоролике видно, как другие военные помогли сменить имидж Виталию, сбрив ему бороду.
В боевой подготовке свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать,
– отметил под видео исполнитель.
Реакция сети
Подписчики артиста поддержали изменения во внешности певца. Некоторые из комментаторов даже сравнили внешний вид Виталия Козловского с Владимиром Зеленским и Алексеем Арестовичем:
- "У вас очень хорошая внешность без бороды. Молодо выглядите";
- "Я тебя люблю и с бородой, и без бороды. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего себя всего в песнях";
- "Похож теперь на Арестовича";
- "Напоминаете Владимира Зеленского";
- "Ты как мальчик стал";
- "Минус двадцать лет";
- "У вас очень хорошая внешность без бороды. Молодо выглядите".