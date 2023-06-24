Украинский ведущий рассказал, что они с женой пока не сообщали о разводе дочери. Кроме этого, артист на вопрос о его новых отношениях отметил, что это сейчас не вовремя.

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Подробности развода Даниэля Салема

Украинский военный приехал в Киев для месячного отпуска. Мужчина сообщил, что наконец-то сможет встретиться с дочерью Санта-Луной, которая после долгой разлуки смогла посетить отца в Украине. У девочки, которая вместе с мамой живет за границей, сейчас каникулы в школе. Ресторатор также заявил, что оформляет развод с супругой.

Мы сейчас проходим процесс развода. Мы поняли это еще до начала полномасштабного вторжения. Заявление было подано, но все поставили на паузу. Сейчас это проходим,

– рассказал Даниэль.

Артист добавил, что вдвоем с Мариной очень ревнивы. По его мнению, это могло стать одной из причин завершения отношений.

Относимся друг к другу с большим уважением. Желаем друг другу счастья,

– сказал ресторатор.

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Звездные пары, недавно сообщившие о разводе