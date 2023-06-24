Артист, являющийся солдатом 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, поделился днем из своей жизни. Он описал эмоциональные качели, которые сейчас испытывает. Пользователи поблагодарили музыканта за откровенность.

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Психологическое состояние Александра Положинского

В сообщении музыкант подробно описал события, произошедшие с ним в течение дня. Мужчина написал, как грустное настроение менялось на хорошее и наоборот. Александр вспомнил о плохих новостях, заставивших его чувствовать себя нехорошо и о девушке, которая словами благодарности подняла ему настроение.

Проходит день эмоционального колебания. Утром чувствовал себя хорошо физически, но психологически ужасно. Было грустно и мучительно. Затем на печальном, но важном мероприятии пообщался с разными хорошими людьми — и немного психологически выровнялся. Дальше получил еще печальные новости. Снова все внутри упало вниз. К тому же стало физически очень плохо. Видимо, давление, в противоположность настроению, прыгнуло вверх. Когда шел со службы, получил некоторые оптимистичные прогнозы, основанные на определенной проверенной информации. Без комментариев и деталей. Но психологическое состояние немного выровнялось. Хорошенькая девушка вдруг поблагодарила меня на улице. Сначала не понял, а потом упомянул, что был в форме. Добавила позитив. В эти минуты во мне уживаются страшная грусть со стойкой надеждой на хорошее и стойкая надежда на хорошее с неустойчивым, но плохим самочувствием,

– написал Положинский.

Реакция сети

В комментариях под постом люди написали множество комментариев. Читатели поддержали Александра и выразили ему благодарность. Кроме этого, некоторые поклонники отметили, что и сами сейчас имеют похожую проблему:

"Спасибо, потому что благодаря тем силам, которые вы тратите физически, психически и эмоционально - мы можем спать, есть, работать, дышать в большей безопасности. И благодарю за украинскую музыку, которую годами слушала в русскоязычном городе и которая не давала мне полностью опуститься ко дну";

"Держитесь. Эмоциональные качели - это очень тяжело и изнурительно. Пусть все положительные прогнозы оправдаются";

"Так душевно написано о глубоко личном. Спасибо вам за вас. Спасибо, что не разочаровываете";

"Радуюсь, что существуют такие откровенные люди, как вы";

"Понимаю вас, стольких людей сейчас штормит. Но большинство страдает молча. Спасибо, что снимаете стигматизацию";

"Такое же состояние было весь этот день";

"Почитала комментарии, поняла, что не только у меня такое эмоциональное состояние. На минуту стало легче".

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