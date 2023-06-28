Виталий Козловский показал новые фото с полигона: как прошла его первая неделя боевых учений
Источник:Виталий Козловский
Певец и нацгвардеец Виталий Козловский мобилизовался и проходит обучение на полигоне. В День Конституции Украины он показал новые фото в форме и рассказал о своих первых впечатлениях.
Украинский певец Виталий Козловский, который недавно изменил свой имидж, проходит военную обучение. Прошла первая неделя боевой подготовки, поэтому артист поделился с поклонниками первыми ощущениями и трудностями.
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Виталий Козловский поделился впечатлениями об обучении
Первая неделя обучения боевой подготовки была напряженной и интенсивной. Усталость есть как физическая, так и моральная. Иногда есть ощущение, что нагрузка забирает всю энергию... На самом деле сейчас нет времени и сил на творчество, которое я так люблю, в котором могу выразить свои чувства и мысли, но кто говорил, что будет легко?
– эмоционально высказался музыкант.
Виталий Козловский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины и пожелал, чтобы этот Закон оставался надежным фундаментом наших ценностей и прав.
Виталий Козловский / Фото из инстаграма Виталия Козловского
"И все же, в текущих обстоятельствах, нахожу силу и вдохновение, остаюсь преданным своей службе, потому что верю в важность нашей роли в защите страны. Мнение о том, что мои усилия не напрасны, собственно мотивирует идти вперед. Мотивируют и люди, что рядом, титанический труд военных, их вклад в нашу будущую Победу".
Мобилизированный артист поделился новыми фото – в военной форме и с автоматом.
Виталий Козловский / Фото из инстаграма Виталия Козловского
- Напомним, 13 июня Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Через неделю после мобилизации он появился в форме и с оружием.
- Оказалось, что артист официально стал военным и поступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж", которая принадлежит Гвардии наступления.
- Пока артист-нацгвардиец находится на учениях, поэтому показывает фанам кадры из полигона. Он изучает боевое оружие, учится стрельбе, копает и маскирует окопы, овладевает первой медицинской помощью. Боевая подготовка требует определенных правил, поэтому Козловский сменил имидж и сбрил бороду.