Виталий Козловский принял военную присягу: щемящее видео с собратьями
Источник:Виталий Козловский
Певец, а теперь нацгвардеец Виталий Козловский официально принес военную присягу. Он показал видео церемонии перед разделением на фронт.
Украинский певец Виталий Козловский завершил боевую подготовку на прошлой неделе. Теперь он принял присягу и показал, как все было.
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Виталий Козловский принял военную присягу
В ролике виден Виталий Козловский и его собратья. Каждый подходил по команде к командиру и торжественно приносил присягу на верность украинскому народу.
Военную присягу – принял. Присягаю никогда не изменить украинскому народу,
– написал Виталий Козловский.
Церемония завершилась молитвой, окроплением священной водой и теплыми пожеланиями от капелланов.
Виталий Козловский принял присягу: видео
В дальнейшем, согласно правилам мобилизации, Виталия Козловского и его собратьев ожидает распределение по конкретным должностям и воинским частям.
Коротко о мобилизации Виталия Козловского
- 13 июня Виталий Козловский получил повестку и показал фото в военкомате. Фотографию не все приняли за правду, поэтому у артиста уточнили, что эта повестка – мобилизационная.
- Позже стало известно, что Виталий Козловский вступил в ряды бригады Национальная гвардия "Рубеж", входящая в состав Гвардии наступления.
- Виталий Козловский показывал фото и видео по подготовке на полигоне, показывал условия, в которых жил, рассказывал о график учений и свои впечатления. Он не скрывал физической и моральной усталости. 15 июля артист сообщил, что завершил боевую подготовку.