"Бахкало, а я искала сгущенку": директор Козловского вспомнила его день рождения год назад
Источник:Юлия Бакуменко
Виталию Козловскому исполнилось 38 лет. 6 марта год назад он был в Киеве, а его концертная директор Юлия Бакуменко под взрывы искала сгущенку на праздничный вафельный торт. Как это было, смотрите фото ниже.
Менеджерка Виталия Козловского, с которой ему приписывают отношения, чувственно поздравила артиста с днем рождения. В его 38-летие она вспомнила, как отмечали именины на 11-й день полномасштабной войны в опустевшем Киеве.
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Год назад в этот день улицы Киева были пусты. Как и полки магазинов. Сирены ныли, над головой бахкало, родные звонили с увещеваниями уезжать из Киева. А я искала по Оболони сгущенку на вафельный торт. Тогда мы даже не знали, будет ли завтра. И я себе придумала, что как бы ни было, а торт со свечами должен быть. Торт несокрушимости,
– вспомнила Юлия Бакуменко.
Она показала, как Виталий Козловский задувал свечи на вафельном торте, а вместо Happy Birthday to You пел гимн Украины. Примечательно, что строчки "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці" все гости пропели вместе.
Виталий Козловский в день рождения год назад / Фото из фейсбука Юлии
Юлия Бакуменко отметила, что за этот год Виталий Козловский "стал взрослее на целую жизнь", а она увидела его таким, каким еще больше восхищается и гордится.
Сегодня тебе 38. Ты дома. Впереди победа и куча планов. Ибо все в наших руках! Прежде всего хочу, чтобы ты был счастлив! Люблю до неба! C Днем рождения,
– поздравила Юлия.
Виталий Козловский с менеджеркой Юлией Бакуменко / Фото из ее фейсбука
- Напомним, после громкого романа с интервьюеркой Раминой Эсхакзай Виталий Козловский не комментирует личную жизнь. Они встречались в 2017 году, а певец всего несколько месяцев назад подтвердил, что отношения были фиктивными.
- "Это было больше нужно Рамине. Мы играли оба, но скажу так, что нет дыма без огня", – подчеркивал Козловский.