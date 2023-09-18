Виталий Козловский прошел посвящение в артиллеристы: эффектное видео с фронта
Источник:Виталий Козловский
Украинский певец Виталий Козловский уже несколько месяцев служит в рядах ВСУ. Недавно он проехался на танке, а теперь попытался пострелять из артиллерии. Он прошел посвящение после первого выстрела.
Козловский показал видео, как его освятили в артиллеристы. Мощный ролик он опубликовал в своем инстаграмме.
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В видео заметно, как Виталий Козловский выстрелил из артиллерии. Попал ли он по позициям врага – неизвестно.
Козловского посвятили в артиллеристы
После этого певец прошел особое посвящение. Собратья сначала дали ему понюхать гильзу после выстрела, затем "помазали" порохом лицо Виталия.
В конце военные еще и ударили Козловского гильзой по ягодицам. Предполагаем, что такое посвящение станет для артиста незабываемым памяткой о первом выстреле.
Поклонники артиста были в восторге от нового видео с передовой. Они написали ему важные слова поддержки:
- "С такими казаками мы точно победим. И будьте там осторожны!"
- "Божьей опеки вам и вашим собратьям. Пусть ангелы-хранители всегда будут рядом".
- "Берегите себя, дорогие наши защитники".
- "Виталий, вы молодец! Ваш путь должен быть примером, а не поводом для хейта. Береги Вас Господь. Будьте живы и здоровы".
- "Спасибо за смелость!"
В ответ на комментарии Виталий написал, что служит украинскому народу.
Что известно о службе Козловского в ВСУ
- В июне певца мобилизовали. Сначала он прошел учебу, а впоследствии принял присягу и уехал на фронт. Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж".
- 1 августа Виталий показался в авто – в пути на фронт. Иногда он выходит на связь и показывает реалии жизни военных. В частности, Козловский делился с фанами, как готовит обед с собратьями.
- Недавно Виталий Козловский посетил железнодорожный вокзал в Краматорске, куда 8 апреля 2022 года прилетела российская "Точка-У", убившая более 60 человек.
- Несколько дней назад артист опубликовал видео, которое просто снял на танке с собратьями. В ролике Виталий одет в военную форму – футболку и штаны цвета-хаки.