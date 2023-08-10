Не о такой жизни я мечтал, – Виталий Козловский признался, за чем загрустил на фронте

Певец и военный Виталий Козловский поделился новой фотографией с фронта. Он признался, что скучает по сцене, но не может поступать иначе.

Украинский певец Виталий Козловский часто выходит на связь с фанами. На этот раз он снова поделился новым фото в армии.

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Новое фото Виталия Козловского

Виталий Козловский показал новый кадр с фронта. На снимке он сидит в лесной посадке с мокрыми волосами и сигаретой в руке.

В подписи к фото артист поделился, что на фронте соскучился по сцене. Но сейчас он не может поступать иначе.

Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня иначе не могу. Хотя, очень скучаю по своим и по сцене,

– написал Козловский.



Виталий Козловский / Фото из инстаграма артиста

В комментариях позицией Виталия увлеклись звездные коллеги. Они поддерживают его и просят беречь себя.

Оля Полякова: "Боже, Виталик! Я в шоке! Береги себя друг! Обязательно уцелей!!! Горжусь, молюсь! Будут концерты! Еще и какие! Люблю";

Оля Цыбульская: "Береги себя и спасибо";

Ольга Сумская: "Наш защитник. Наша гордость"

Виталий Козловский в армии

В июне музыканта мобилизовали, а уже в июле он завершил боевую подготовку. Виталий Козловский вступил в одну из бригад Гвардии наступления – бригады Национальной гвардии "Рубеж".

20 июля Виталий Козловский принял военную присягу, а уже через две недели показался с сумками в авто – в пути к линии фронта.