Мурашки по коже, – Виталий Козловский показался на Краматорском вокзале

Украинский певец Виталий Козловский недавно стал бойцом Нацгвардии. Артист уже прошел учения и отправился на передовую. Теперь Виталий Козловский побывал на Краматорском вокзале.

Похоже, певец служит в Донецкой области. На днях Козловский показал поклонникам, в каких условиях живет на фронте.

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Козловский приехал в Краматорск

Музыкант показал поклонникам, как выглядит трагическое место, куда 8 апреля 2022 года прилетела российская "Точка-У", убившая более 60 человек. Кадры он опубликовал в инстаграм-сторис.

Это Краматорский ж/д вокзал. Мурашки по коже. В прошлом году здесь случилось много горя,

– написал Козловский.



Виталий Козловский показал Краматорский вокзал / Скриншот

Что известно об ударе по Краматорскому вокзалу: главное

Российские оккупанты утром 8 апреля 2022 года ударили ракетами по ж/д вокзалу в Краматорске. Там погиб 61 человек, среди которых было шесть детей. Еще примерно 120 человек получили тяжелые ранения.

Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни человек. Отметим, что именно в этот период Краматорск был самым большим хабом для эвакуации людей из Донецкой и Луганской областей.

В Офисе Президента заявили, что россияне знали, что на вокзале находились люди. Агрессор целенаправленно совершил обстрел, использовав комплекс "Точка-У".

Известно, что удар нанесли с временно оккупированного Шахтерска на Донетчине. Кроме того, на ракете, которую запустили по вокзалу, была надпись "за детей", в который раз подчеркивает бесчеловечность и лицемерие россиян.