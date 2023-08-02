Уже в пути: Виталий Козловский поделился новым фото с военной службы

2 августа 2023, 11:28
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Виталий Козловский

Вступивший в ряды ВСУ украинский артист Виталий Козловский показал новые фото со службы. Похоже, что певец уже в пути на передовую, ведь кадры были сделаны в авто. Козловский также обратился к украинцам.

Еще 20 июля артист официально принял военную присягу. Козловский тогда показал видео церемонии перед разделом на фронт.

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Теперь Виталий опубликовал в инстаграмме две фотографии, на которых он сидит в военной форме в авто, заднее сиденье которого завалено рюкзаками и автоматами. Похоже, артист передислоцировался на передовую.

Козловский также обратился к украинцам и поблагодарил их.

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал он.


Виталий Козловский показал фото с авто / Фото с его инстаграммы

Поклонники пожелали Виталию Козловскому успеха и возвращения домой:

  • "Сынок, молюсь за тебя, родной!"
  • "Всего лучшего вам, Виталий, берегите себя".
  • "Вернись живым и целым!"
  • "Береги себя, родной! Пусть Господь всегда держит руку над тобой!"
  • "Пусть Господь оберегает тебя ежесекундно! Горжусь! Очень жду возвращения!"
  • "Спасибо Вам, Виталий, за вашу "работу".
  • "Тебе следует быть военным. Береги тебя Бог!"

Напомним, что в начале лета артиста мобилизовали в ВСУ. Виталий Козловский стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж, вместе с ним во взводе 14 человек из разных уголков Украины.

Певец ранее публиковал фото и видео с полигона, показывал условия, в которых жил, и рассказывал о график учений и свои впечатления. А уже 15 июля артист сообщил, что завершил боевую подготовку. На днях он принял присягу, поэтому официально стал военным.

Автор: Марія Бондар