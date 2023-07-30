Об этом он сказал в новом интервью. Напомним, что сам Виталий Козловский уже закончил боевые учения и даже принял военную присягу.

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Серга признался, что следил за тем, как Козловский проходил боевую подготовку. И по его мнению, Виталий сейчас проходит трансформацию.

Теперь он на своем пути. И я вижу, я иногда подсматриваю в соцсетях, он трансформируется. Этот опыт от трансформирует. Я думаю, какое-то время точно Виталий построит на фронте, на передовой. А там посмотрим,

– сказал Коля Серга.

На вопрос, пригласил ли он Козловского в "Культурный десант", защитник ответил, что пока не знает.

По его словам, "Культурный десант" сейчас составляется преимущественно из артистов-военнослужащих, которые были, в первую очередь, военнослужащими, а во вторую очередь артистами.

"Мы когда пришли в ряды ВСУ, мы даже не могли подумать, что когда-нибудь придется снова петь. Мы шли убивать российские войска, которые будут наступать на Одессу. Поэтому это было единственное мнение", – отметил Серга.

Он также рассказал, что в настоящее время в "Культурный десант", в частности, входят Мирослав Кувалдин, исполнитель хита "Доброе утро, Украина" Виталий Кириченко, музыкант Александр Ремес.

Смотрите полное интервью с Колей Сергой: видео

Напомним, что Виталий Козловский в середине июня получил повестку. Уже через неделю певец показался на полигоне, где проходил военные учения. Недавно артист показал, как принимал присягу, после чего отправится на фронт воевать.