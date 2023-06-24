Напомним, что Пригожин заявил, что пойдет со своими наемниками на Москву, чтобы сменить военное руководство государства. 24 Канал собрал реакции украинских знаменитостей на мятеж в России.

К теме Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходящее в России

Владимир Дантес

Украинский певец пошутил, что россияне простоиспугались от того, что украинский певец Козловский пополнил ряды ВСУ, а Олег Винник планирует вернуться в Украину.

"Прикиньте, что вся эта заворушка только потому, что они узнали, что козовский теперь в ВСУ и Винник вернулся", – написал Дантес.

Впоследствии певец показал частицу из своего нового клипа "Чуєш". Он привязал слова "забыл тебя" якобы Пригожин говорит это Шойгу. Ведь конфликт между ними происходит уже давно.

Тарас Тополь

Певец и лидер группы "Антитела" даже написал стихотворение по поводу происходящих в России событий. В нем есть замечательные строки: "Жду теперь, когда вспыхнет Кавказ, потом Сибирь, и по накатанной. А мы победим".

Не ищите ИПСО. Просто примите, наконец: они такие и есть. Тупые, нарванные и прямые, как доска. И всегда были. Когда шли на Киев через три дня, когда взрывали дамбу. Нет там ни стратегии, ни тактики. И там сейчас происходит именно то, что вы видите – гражданская война,

– говорится в стихотворении.



Тарас Тополь написал стихотворение о перевороте в России / Скриншот с его фейсбука

Наталья Могилевская

Певица с утра тоже отреагировала на радостные новости. Она показала свое восхищенное и счастливое лицо и добавила следующие слова: "Мое лицо, когда читаю новости из болот".

Звезда добавила, что всю ночь бодрствовала от радостного возбуждения. Могилевская также спросила у подписчиков их мнения относительно того, чем закончится эта история.

Григорий Решетник

Звездный телеведущий тоже не обошел эту тему. Он написал, что хочется, чтобы этот цирк в России действительно стал реальностью. "Может сразу все сдохнут", – отметил Решетник.

Затем Григорий добавил шутку, связанную с шоу "Холостяк". "Не ложитесь спать – скоро церемония роз или гвоздик", – написал он.



Григорий Решетник отреагировал на события в России / Скриншот с его инстаграммы

Маша Ефросинина

Телеведущая сомневается, что переворот в России настоящий. Своими сомнениями она поделилась в соцсетях.

Я настолько не верю россиянам, что мозг долбит, что это какой-то специальный спектакль для нас… Но спать не получается (из-за этих событий, – 24 Канал),

– написала она.

Она также отреагировала на сообщение модели Даши Астафьевой, которая считает, что россияне не выйдут на митинги, потому что спят. "Думаю, что не спят, а традиционно – суть", – высказалась Маша.



Ефросинина отреагировал на события в России / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Добавим, что другие украинские артисты тоже отреагировали на мятеж в России. В своих соцсетях они опубликовали содержимое с мемами, а также свои мысли по этому поводу.

Как украинские артисты реагируют на события в России / Фото с инстаграм-сторис

Что известно о перевороте в России: коротко