После рождественских каникул принц и принцесса Уэльски вернулись к работе. Они посетили пациентов госпиталя в Ливерпуле. Собственными глазами увидели современную больницу, которая улучшает качество обслуживания пациентов, улучшает безопасность и способствует выздоровлению стационарных пациентов.

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На встрече и была "Мисс Украина 2016"

Так случилось, что на этой встрече была также "Мисс Украина 2016" Виктория Киосе. В фейсбуке Виктория поделилась фото и видео из госпиталя, отметив, что никогда не знаешь, где можно встретить британского принца.

Кейт Миддлтон для нового рабочего выхода выбрала сдержанный и одновременно изысканный наряд. Она приехала в больницу в лаконичном черном платье длины ниже колен. Изящную талию подчеркнул черный ремешок. Поверх принцесса надела сине-зеленое пальто в клетку, а из обуви выбрала черные туфли-лодочки на каблуке.

Длинные роскошные волосы Кэтрин уложила в красивые локоны, на лице сделала макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах. Среди аксессуаров на этот раз выбрала роскошные серьги с камешками.

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Напомним, уже несколько дней сетью ходят скандальные подробности мемуаров принца Гарри. Там герцог рассказал не только о личной жизни, но и о семье, в который раз поделился потрясающими подробностями о королевской семье. В частности, заявил, что его родили как донора органов для старшего брата. Сам Уильям такую информацию не комментировал.