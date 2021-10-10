Виктор Винник и "МЕРІ" презентовали новый клип на песню "Тільки не треба": зажигательное видео

В прошлом году Виктор Винник и группа "МЕРІ" выпустили юбилейный пятый альбом "Снайпери-Амури". Много треков из него были экранизированы. На днях дошла очередь и до песни под названием "Тільки не треба".

На этот раз режиссером новой видеоработы стал сам Виктор Винник. Однако уже не первый раз музыкант занимается постановками клипов. Ранее он занимался съемками ролика на песню "Сестра". Виктор Винник, группа "МЕРІ", а также съемочная группа 2 недели работали над новым видео.

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Новый клип от Виктора Винника и группы "МЕРІ"

Чтобы удивить и порадовать поклонников, артисты решили доказать, что осень – не пора для грусти и депрессии. Своим клипом "Тільки не треба" Виктор Винник и группа "МЕРІ" хотели поднять настроение фанам.

Сюжет видеоработы прост: главная героиня идет на концерт к Виктору и его компании, но в конце концов не успевает и остается ни с чем. По словам Винника, эта песня о слишком самоуверенных девушках, которые считают, что земля вращается вокруг них. Но часто результатом такого поведения становится банальное разочарование.

Настроение и ролик новой песни напоминают первые композиции группы. Именно они в свое время принесли артистам узнаваемость и популярность.

Виктор Винник убежден, что в непростое время и прохладную осень его фанам и слушателям понравится послушать легкую и беззаботную, но очень драйвовую и танцевальную музыку.

Виктор Винник и "МЕРІ" – "Тільки не треба": смотрите видео онлайн

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