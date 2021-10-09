Церемония награждения состоялась в рамках Международного фестиваля современной музыки "Контрасты". Кроме денег, победители получили шанс исполнить свое произведение на одном из концертов во Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика.

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Победители Всеукраинского композиторского конкурса имени Мирослава Скорика

Максим Коломиец за сочинение Espenbaum – 45 тысяч гривен и участие в концерте-закрытии 27-го фестиваля "Контрасты", который состоится 10 октября.

за сочинение – 45 тысяч гривен и участие в концерте-закрытии 27-го фестиваля "Контрасты", который состоится 10 Надежда Куринная за произведение Emanatio – 35 тысяч гривен.

Emanatio – 35 тысяч гривен. Евгений Петров за произведение "Явление" – 20 тысяч гривен.

Отметим, к конкурсу было допущено 36 симфонических произведений от композиторов из разных уголков Украины – Киева, Харькова, Старобельска, Одессы, Умани, Черновцов и Львова.

Что известно о композиторском конкурсе имени Мирослава Скорика

В этом году во Львове выбрали первых лауреатов конкурса, который посвящен памяти выдающегося украинского композитора Мирослава Скорика. Он умер 1 июня 2021 года. Ему был 81 год.

Мероприятие призвано поддержать симфоническое творчество нового поколения и сохранить традиции национальной композиторской школы. Претендовать на денежное вознаграждение могут музыканты, которые являются гражданами Украины, и имеют не более 40 лет.