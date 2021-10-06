Виктор Павлик с женой и сыном отдыхает в Турции: фото из отпуска
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
Украинский артист Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова полетели в Турцию. Это первая поездка супругов за границу с сыном Михаилом.
Екатерина Репьяхова активно развивает личный блог в инстаграме, где показывает все, что происходит в жизни.
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Репьяхова и Павлик в Турции
Звездная жена рассказала о поездке в инстаграм-сториз. Она сфотографировалась с сыном в самолете, а также обнародовала фото сына из отеля. Семья выбрала для отдыха фешенебельный отель на популярном курорте в Белеке.
Маленький Миша искренне улыбался, лежа на кровати в белой футболке с изображением автомобиля и в стильных шортах. Родители познакомят его с морем.
Екатерина Репьяхова с сыном в самолете / Скриншот инстаграм-сториз Репьяховой
Сын Павлика и репейника в Турции / Скриншот инстаграм-сториз Репьяховой
А также Репьяхова распространила снимок, на котором показала вид из номера отеля. Каждое утро, просыпаясь, она будет наслаждаться безбрежным морем.
"Немного придем в себя, и я покажу на первый перелет", – написала Екатерина.
Павлик и Репьяхова в Турции / Скриншот инстаграм-сториз Репьяховой