Виктор Павлик откровенно рассказал о ссорах с молодой женой
Источник:"Слава +"
Известный украинский певец Виктор Павлик в новом интервью рассказал об отношениях с 27-летней женой. Он признался, что у пары часто могут возникать споры, однако они общаются и мирно решают все вопросы.
Известный украинский музыкант Виктор Павлик более года находится в браке с Екатериной Репьяховой, которая моложе певца на 28 лет. Он откровенно рассказал, из-за чего конфликтует с молодой женой.
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Виктор Павлик о ссорах с Репьяховой
Несмотря на большую разницу в возрасте, ссоры артиста с любимой такие, как и у обычных супругов. Они часто спорят из-за определенных бытовых вопросов. Также Виктор Павлик может не прислушиваться к определенным просьбам жены.
Исполнитель также отреагировал на слухи о том, что он подкаблучник. Он подчеркнул, что решает все вопросы вместе с Екатериной через общение.
Не бывает никогда, чтобы я кинул шапку на пол: "Нет, будет по-моему". Все, что Катя порой предлагает или говорит, – мы советуемся, она никогда не говорит, что это в приказном порядке. Она знает, что со мной так нельзя. Где-то какая-то очень малая доля правды в этом есть, но это хайп,
– поделился Виктор Павлик.
Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой
Как Павлик относится к труду жены
Екатерина Репьяхова является концертным директором артиста, но одновременно и блогершей. Виктор Павлик считает, что его возлюбленная качественно выполняет свою работу, постоянно учится и совершенствуется.
Также певец рассказал, что рядом с женой он чувствует себя намного моложе и энергичнее. Он заявил, что среди общего с Екатериной у него любовь к работе и преданность ей.
Интервью с Виктором Павликом: смотрите видео онлайн
О чем также рассказал Виктор Павлик:
- музыкант рассказал, что в месяц зарабатывает примерно 5 – 7 тысяч долларов. Он выступает на концертах 2 – 3 раза в месяц. Деньги тратит на квартиру, которую снимает, артист выплачивает кредит за машину и платит за паркоместа.
- Виктор Павлик поделился, что после смерти сына у него осталось около 2 тысяч долларов. Эти деньги были собраны от неравнодушных для лечения Павла. К этим средствам певец добавил еще определенную сумму и сделал сыну памятник.