Младший сын Виктора Павлика – Павел умер 7 августа 2020 года. Парень ушел из жизни в 21-летнем возрасте. Причиной его смерти стала саркома позвонков.

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Как Виктор Павлик пережил смерть сына

"Это очень трудно. Я часто езжу к нему на могилу, общаюсь с ним. У меня есть маленький магнитофончик, который беру с собой. Ставлю у могилы и включаю 2 песни – "Почуття – Любов" и "Мой Ангел". Слова первой написал сам Павел, а я создал музыку к ним. Он написал эту песню за полгода до смерти. Второй стих написала Светлана Бояркевич, а я, услышав его, взял гитару и спел", – рассказал Виктор.

Артист добавил, что в день смерти сына его жены Екатерины Репяховой не было рядом. Тогда она была в путешествии с мамой. Павлику удалось держать себя в руках, потому что знал, что сын не хотел, чтобы он страдал.

Сейчас я прихожу к нему на могилу, общаюсь, молюсь. Звучат эти песни. Приношу ему цветы, свечи, убираю. Мы поставили ему памятник, на котором есть несколько строк из стихотворения "Почуття – Любов",

– поделился артист.

Виктор вспомнил, что Павел был очень жизнерадостным, добрым, честным: "за это надо благодарить маму, которая воспитывала его. Из-за постоянных гастролей я не мог много времени уделять сыну, но очень его любил. Когда приезжал с концертов, Павел бежал ко мне, крепко обнимал".

На что Виктор Павлик потратил деньги, которые присылали на лечение сына

Когда Павлик узнал о страшной болезни сына, обратился за помощью к поклонникам. Ежедневно на карту люди присылали средства, чтобы спасти сына артиста. Виктор рассказал, что Павел категорически отказывался ехать на лечение заграницу. Парень доверял украинским врачам и хотел бороться с недугом на родине.

"Был момент, когда я просто остановил сбор средств. Лечение в Украине значительно дешевле, чем заграницей. Ежедневно я получаю десятки сообщений с просьбами помочь. Поэтому решил, что из собранных средств часть буду брать на лечение сына, а часть отдавать тем, кто в этом нуждается", – рассказал Виктор Павлик.

Он признался, что после смерти Павла осталось еще примерно 2 тысячи долларов: "К этим деньгам мы решили доложить и сделать памятник сыну. И я, и Павел чувствуем, и Бог видит, что это вклад людей, которые помогали, сделали доброе дело".

Интервью Виктора Павлика: смотрите видео онлайн

Болезнь и смерть сына Виктора Павлика