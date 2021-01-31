Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что сообщила мужу о беременности смс-сообщением. Она рассказала, что решила не устраивать сюрприз.

Источник: OBOZREVATEL

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова дала новое откровенное интервью. В нем она рассказала о том, почему сообщила мужу о беременности смс-сообщением.

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Почему жена Виктора Павлика не делала мужу сюрприз

Екатерина Репяхова рассказала, что она с певцом планировала беременность уже долгое время. Она ежемесячно в определенный день покупала тест на беременность, поэтому не удивилась, когда увидела две полоски.

Мужу сообщила по смс, никакие сюрпризы не устраивала, поскольку эта тема у нас часто обсуждалась,

– призналась Екатерина Репяхова.

Жена артиста рассказала, что супруги ждали положительный тест, все равно знали примерные даты. Поэтому, даже если бы Екатерина решила делать определенный праздник, это не было бы для Виктора Павлика новостью.

Екатерина Репяхова отметила, что когда она узнала о беременности, артист как раз был на гастролях. И он знал, что жена должна ему сказать "да" или "нет" на протяжении нескольких дней. "Поэтому было бы странно, если бы я неделю молчала, а потом сообщила. Он в любом случае спросил бы или догадался", – добавила девушка.

Однако племяннице Екатерины и детям Виктора супруги все-таки сделали сюрприз. Они дали им записку, а момент, когда родные узнали об особом состоянии, сняли на видео на память.