Вика из "НеАнгелов" поделилась, как Слава Каминская отреагировала на сообщение с тортом
Источник:ютуб DOROTYE
У бывших участниц группы "НеАнгелы" продолжается публичный конфликт. Виктория Смеюха рассказала, что после скандального видео с тортом с лицом Славы Каминской, звезда не только опубликовала сообщение в ответ. Она позвонила экс-напарнице и якобы высказалась ругательством.
Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха ответила на многолетний буллинг от Славы Каминской скандальным видео, на котором ест торт с изображением певицы. После этого Каминская начала звонить Виктории, ее родным и менеджерам с требованием удалить видео.
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Как Слава Каминская отреагировала на пост с тортом
По словам Виктории Смеюхи, ее бывшая коллега обратилась к ней в крайне негативном тоне.
Это было в довольно оскорбительной манере: "Да ты у**ище, я всех забрала музыкантов, и у тебя не будет ни музыкантов, ни концертов – никогда". Было такое сказано,
– рассказала певица.
"НеАнгелы" / Фото из инстаграма группы
В интервью Виктория Смеюха снова вспомнила, как страдала от постоянного буллинга и физического абьюза со стороны Славы Каминской.
Со Славой был момент, и не один, когда было рукоприкладство. Как-то Слава впилась мне в волосы и вырвала очень много волос из головы. Это страшно вспоминать, потому что голова моя болела где-то неделю. Тогда я поняла, что боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе,
– призналась звезда.
Экс-участница "НеАнгелов" добавила, что когда-то Слава бросила в нее стакан за то, что та отказалась делиться бутербродом. По словам Виктории, она старалась быть умнее в коллективе и не хотела провоцировать конфликт.
Ссора между солистками "НеАнгелов": что известно
- Публичный конфликт между Славой Каминской и Викторией Смеюхой начался с шуточного видео от Славы, где она якобы унизила танцы Виктории.
- В ответ Смеюха показала видео, как разрезает и ест торт с изображением лица Каминской. Артистка подчеркнула, что ее экс-колега "выезжает" за счет других и держится за прошлое.
- Слава Каминская также опубликовала сообщение, где назвала поступок Вики "вульгарным" и добавила: "Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала".
- Долгое время было известно, что отношения между девушками в дуэте "НеАнгелы" – непростые. Виктория и раньше рассказывала о буллинге со стороны певицы. Но на днях она снова подтвердила, что страдала от Славы.