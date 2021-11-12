С Веркой Сердючкой и Даном Баланом: какой была вторая свадьба Иванны Онуфрийчук – видео

В четверг, 11 ноября, 35-летняя Иванна Онуфрийчук стала официальной супругой миллионера Алмаза. После роскошной росписи в одном из киевских ЗАГСов супруги устроили вторую громкую свадьбу. На празднике были Верка Сердючка, Дан Балан, дуэт Тамерлан и Алена и многие другие звезды.

Муж-миллионер не жалеет денег на воплощение желаний Иванны Онуфрийчук. Так, влюбленные не ограничились феерической свадьбой на Мальдивах и устроили невероятную роспись в Украине. Свой брак пара узаконила в ЗАГСе на ВДНХ. Однако советское здание они превратили в сказочную локацию.

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Просторный зал оформили красными розами и люстрами-подсвечниками, а ведущим церемонии стал Тимур Мирошниченко. Из ЗАГСа супруги выходили на красную дорожку под дождь из лепестков роз. Свадебное платье Иванны Онуфрийчук было с таким длинным шлейфом, что его несли пять мужчин во фраках.

Официально жена Алмаза. Теперь мы настоящая семья,

– подписала телеведущая.

Свадьба Иванны Онуфрийчук с миллионером / Фото из инстаграма ведущей

После росписи родных новобрачных ожидало роскошное застолье со звездами украинского шоу-биза. Гостей развлекали дуэт Тамерлан и Алена, Дан Балан, которого Иванна Онуфрийчук и Алмаз приглашали на Мальдивы, а в завершение вечера на сцену вышла Верка Сердючка со своим бэндом. Она зажгла публику так, что танцевали все без исключения, даже казахская родня миллионера.

, на роскошной свадьбе на Мальдивах из звезд был не только, но ис экс-подопечными, шоу-балет Амадора Лопеса. В то время как ведущими праздника были россияне – Александр Белов и Екатерина Варнава.

Вторая свадьба Иванны Онуфрийчук с миллионером / Видео из инстаграма невесты