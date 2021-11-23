Верю в брак, – Дженнифер Лопес заявила, что может в четвертый раз выйти замуж
Источник:Today
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что до сих пор верит в брак, даже после всех перипетий, которые пережила в личной жизни. Она поделилась, что может выйти замуж в четвертый раз.
Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес уже несколько месяцев встречается с актером Беном Аффлеком. Их первая попытка отношений закончилась неуспешно, поэтому сейчас фаны интересуются, что будет с парой в будущем.
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Дженнифер Лопес хочет выйти замуж
Знаменитость в недавнем интервью призналась, что все еще верит в брак, даже несмотря на три развода и несколько помолвок, которые так и не закончились свадьбой.
Даже после пережитого я все еще верю в брак, причем на все 100%,
– поделилась Дженнифер Лопес.
На вопрос журналиста, будет ли свадьба №4, певица ответила лаконично, но дала фанам надежду на то, что свадьба с Беном Аффлеком когда-то все-таки состоится. "Я не знаю. Считаю, что да", – сказала звезда.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images
Три брака Дженнифер Лопес
- Американская знаменитость была замужем трижды. Впервые она вышла замуж за официанта с Кубы Охани Ноа. Дженнифер Лопес подарила мужу ресторан, а об их свадьбе активно писала пресса. Но в 1998 году они развелись.
- Затем звезда познакомилась с Крисом Джаддом, за которого вышла замуж в 2001 году. Уже через год супруги заявили о разрыве.
- 5 июня 2004 года артистка вышла замуж за певца Марка Энтони. Супруги стали родителями двойняшек – сына Макса и дочери Эммы. Через 7 лет пара распалась из-за споров. Инициатором развода была Дженнифер Лопес.
- Около двух лет знаменитость была помолвлена с Алексом Родригесом, но и их отношения не сложились. Важно вспомнить и помолвку Лопес и Бена Аффлека в 2002 году, которую пара разорвала через определенное время. Однако теперь их отношения развиваются гораздо лучше – каждый из звезд признает, что счастлив.