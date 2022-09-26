Сыновья Джамалы сейчас живут в Турции вместе с ее сестрой. Артистка впервые смогла увидеться с ними после продолжительной разлуки. Старший сын Эмир даже побывал на репетиции звездной мамы.

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Старший сын Джамалы был на "Танцах со звездами" в Польше

Джамала согласилась на участие в "Танцах со звездами", поскольку во время ее выступлений собирают средства в помощь украинским детям. Исполнительница очень скучает по собственным детям, но и стремится как можно дольше оставаться в проекте, чтобы собрать как можно больше денег. Поэтому и страдает, поскольку жизнь на расстоянии с самыми родными – это очень тяжело.

Атмосферными моментами с сыном Джамала поделилась в инстаграм-сторис. Артистка показала, что Эмир пришел к ней на репетицию, побывал на съемочной площадке, где познакомился с партнером Джамалы – польским танцовщиком Яцеком Ешке.

А после этого Эмир вместе с мамочкой пошел в гримерную, где ему сделали новую стильную прическу. На лицах мальчика и его матери сияли улыбки. Видно, что они очень рады провести вместе время.

Сын Джамалы на "Танцах со звездами" / Скриншоты инстаграм-сторис

Напомним, с начала полномасштабной войны Джамала постоянно помогает Украине. Она с сыновьями уехала за границу, но там не сидит на месте. Исполнительница долгое время гастролировала миром с благотворительными концертами, а когда поняла, что этого мало, согласилась принять участие в "Танцах со звездами" в Польше. С помощью этого проекта Джамала собирает деньги для детей. Для помощи Украине и землякам артистке приходится жить в разлуке не только с мужем, но и с родными детьми.