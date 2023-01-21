Когда Екатерина уже была готова сказать Ярославу, что согласна выйти за него замуж, им никак не удавалось увидеться. В скором времени любимый "Пташки" погиб, спасая побратима.

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Екатерина Полищук рассказала о смерти любимого

Ярослав вместе с Екатериной был в Мариуполе. Парень очень хотел, чтобы они поженились, а любимая постоянно говорила, что это будет после войны, потому что сейчас не ко времени. Ее отношение к этому изменилось после ранения лучшего друга Виталия.

Тогда "Пташка" поняла, что, вероятнее всего, они уже не выйдут из блокады и очень хотела поговорить с любимым. Попросила собратьев, чтобы передали Ярославу, чтобы приехал. И любимый дважды приезжал, но не нашел Катю, потому что она в это время отвозила Виталия в больницу, пыталась спасти его.

Когда он был еще жив, я отвозила его в больницу, надеялась, что будет шанс его спасти, но мы не успели. Вот пока я ездила, Ярослав дважды приезжал за мной, он меня искал, но не нашел. Я так и не успела ему сказать, что согласна выйти за него замуж,

– поделилась Полищук.

Ярослав погиб на следующий день после Виталика. Это произошло, когда спасал собратья: "Он спас его. У собратья было тяжелое ранение, но сейчас он реабилитируется, все хорошо. Ярослав с двумя пулями в груди, спасая его, получил еще одну пулю в шею и, к сожалению, погиб".

Ранее Екатерина рассказывала, что Ярослав является ее ангелом-хранителем, который помог пройти Мариуполь, "Азовсталь" и плен. Возлюбленный является примером настоящего героя, он не любил, когда девушка плакала, поэтому сейчас Полищук продолжает бороться за двоих. Она призналась, жених показал ей, что такое настоящая любовь, верность и побратимство. Ярослав был настоящим воином, напарником и другом.