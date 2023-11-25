Знали, что будет скандал: Приходько жестко раскритиковала выступление Брежневой на концерте в Киеве
Источник:Анастасия Приходько
На днях в "Октябрьском дворце" в Киеве состоялась запись концерта "Новогодняя музыкальная платформа", во время которого на сцене появилось немало знаменитостей. В частности, Вера Брежнева. Это мероприятие прокомментировала Анастасия Приходько.
Певица заявила, что многие артисты отказались принять участие в концерте. К тому же, она призналась, что ее не пригласили поздравить украинцев с Новым годом. Приходько считает, что этого не сделали, потому что знали, что будет скандал.
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Приходько отреагировала на выступление Брежневой на концерте к Новому году
Артистка подчеркнула, что на рекламном баннере концерта о выступлении Веры не было сказано. Ее отнесли к "многим другим украинским звездам".
Анастасия Приходько показала афишу концерта / Скриншот с инстаграмм-сторис
Анастасия Приходько высказалась о выступлении Веры Брежневой на концерте в Киеве / Скриншот из инстаграмм-сторис
Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они хорошо меня знают. Я вас поздравлять с Новым годом не буду. Потому что это был бы скандал, и знаю, что очень многие артисты отказались участвовать в этом мероприятии,
– отметила исполнительница.
Вера Брежнева выступила на концерте к Новому году в Киеве / Скриншот с инстаграмм-сторис
Реакция украинцев на выступление Брежневой
Многие пользователи поддерживают певицу и ее позицию.
- "Она поддерживает Украину и это супер";
- "Брежнева с начала вторжения заняла украинскую позицию";
- "Сейчас главное, что они поддержали Украину и помогают";
- "Наконец-то нормальные артисты начали выступать на украинской сцене".
В то же время, были и те, кто осудил выступление певицы.
- "Эти певицы по факту не живут в Украине, а с приезда в Киев делают пиар";
- "Тошнит от этих переобутых артистов";
- "Не верю в ее искренность. Многие украинцы все помнят и не простят. Украине не нужны такие малороссийские консервы";
- "Очень легко мы прощаем этих стремных персонажей. Не поддерживаю".
Кто еще выступит на "Новогодней музыкальной платформе"
- Виталий Козловский также присоединился к мероприятию по случаю вручения ежегодной премии "Новогодняя музыкальная платформа". Певец выступил на сцене в военной форме и призвал всех помнить об ВСУ и помогать им.
- На концерте Козловский исполнил композицию "Тихим прикосновением".
- Кроме того, на сцену вышли Амадор Лопес, Монатик, Позитив и многие другие украинские звезды.