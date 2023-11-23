Знаменитость считает, что Фарион и Бенюк раскалывают общество. К тому же, по словам Анастасии, подобные заявления о языке вызывают сопротивление у общества, и люди принципиально начинают говорить по-русски, а не наоборот.

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Анастасия Приходько высказалась о скандале с Фарионом

Певица отметила, что языковой вопрос – это сейчас "открытая рана для украинцев", поэтому, по ее мнению, Ирина Фарион и Богдан Бенюк, который поддержал ее, своими высказываниями делят общество.

Она не несет праведного, она несет грешное,

– сказала Приходько.

Анастасия добавила, что не нужно среди украинцев во время большой войны будоражить ссоры, поскольку народ должен сосредоточиться именно на объединении усилий ради победы Украины в войне со страной-террористом, а не наоборот.

"Мне кажется, если ты хочешь привлечь к себе внимание ты должен поднимать языковой вопрос. Эти ссоры сейчас неуместны. Нам нужно страну удержать, ребят сохранить, а они начинают со своим языковым вопросом", – отметила исполнительница.

К тому же знаменитость заметила, что скандальные высказывания языковеда могут побуждать защитников, защитниц и других граждан говорить по-русски и принципиально не переходить на украинский.

"Люди принципиально потом стали говорить по-русски. И они не хотели переходить на украинский благодаря таким, как Ирина Фарион. И мы все видели в тиктоке, когда говорят: "А, если я не защищаю, то откройте границу, я русскоязычный, я поеду", – рассказала певица.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Скандальные высказывания Ирины Фарион

В программе "Рандеву с Яниной Соколовой" она резко выразилась относительно использования русского языка отдельными военными бригадами во время военных действий, в частности "Азовом" и 3-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченка", – сказала Фарион.

Что сказал Богдан Бенюк в поддержку Фарион

В недавнем заявлении актер осудил общение украинцев на языке врага, назвав это средством продвижения "русского мира". Бенюк призвал всех граждан признать этот сверхважный факт, утверждая, что только когда украинцы будут разговаривать на родном языке, тогда наша страна может добиться победы в войне.

"Это надо признать всем. В первую очередь – руководителям государства, всем, кто работает в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильное дело и не побоялась это сделать во время войны", – высказался актер.

К тому же, он обратился к теме русскоязычного общения украинцев во время пребывания за границей. Бенюк выразил убеждение, что таких людей следует называть россиянами.