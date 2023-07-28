Вера Брежнева неожиданно приехала в Украину и станцевала на вокзале: "Привет, дорогой Киев"

Сеть всколыхнула новость, что украинская певица Вера Брежнева, которая до вторжения некоторое время жила и выступала в России, теперь вернулась в Украину. Артистка показала видео из Киева, как станцевала на вокзале.

Приехала певица сама, без мужа Константина Меладзе. В Инстаграмме Брежнева опубликовала видео, снято друзьями артистки, встречая ее на вокзале.

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Вера Брежнева вернулась в Украину

После объятий с друзьями Брежнева станцевала на вокзале. Похоже, звезду переполняют радостные эмоции от возвращения в украинскую столицу.

Мой Солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие,

– подписала ролик певица

В видео примечательно, что Вера Брежнева прибыла в Украину поездом "Солотвино – Киев". Она приехала сама, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.

В старости она показала фото из Киева. Она сфотографировалась на фоне дома с надписью: "Что может быть лучше, чем семья в 44 миллиона".



Вера Брежнева приехала в Киев / Фото с ее инстаграм-сторис

"Привет, дорогой Киев. Привет, дорогие", – написала она на фото.

Реакция сети

В соцсетях поклонники певицы обрадовались ее визиту в Киев. В то же время многие украинцы были удивлены неожиданным поступком Веры Брежневой. В комментариях мнения подписчиков разделились:

"За полтора года "патриотка" наконец-то приехала".

"Где ты была раньше? Приехала когда скрутило?"

"Лучше поздно, чем никогда. Молодец. Она сразу приняла правильную позицию".

"А поет по-русски. Вот они переобуваются со скоростью света".

"Вера, только пой на украинском".

"Какая разница на каком языке говорит или поет человек, главное то, что он выбрал добро и поддерживает Украину, а не путинскую фашистскую Россию".

"Жаль, что так много негативной реакции и осуждения людей у украинцев на простой радостный видеоролик от публичного человека".

"Никогда в ней не сомневалась! Искренние поздравления в Украине!"

К слову, началом полномасштабной войны Вера Брежнева уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарку для Украины. Сама певица в соцсетях часто пишет на украинском языке. В шоу-бизе утверждают, что Вера Брежнева помогает не только беженцам, но и ВСУ. В частности, Слава Демин уверяет, что ее благотворительность началась задолго до 24 февраля, просто она не любит понтоваться своими поступками".

В то же время ее муж Константин Меладзе умалчивает о полномасштабном вторжении России в Украину. По словам Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень тяжело уезжал из России", а сейчас находится в Италии.