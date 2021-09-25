Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук показала, как выглядела в детстве: архивные фото
Источник:инстаграм Иванны Онуфрийчук
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук опубликовала несколько архивных фото, на которых показала, как выглядела в школьные годы.
В новом сезоне "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук заменила Тину Кароль. Она стала ведущей голдрума и теперь каждое воскресенье радует телезрителей в прямых эфирах. Поэтому к Иванне приковано особое внимание публики.
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Архивные фото Иванны Онуфрийчук
В инстаграм-сториз знаменитость решила пообщаться с поклонниками. Один из подписчиков попросил ее показать фото с детства.
И девушка с радостью опубликовала трогательные кадры. На фотографиях Иванна показала, как выглядела в школьные годы:
- позировала на фоне огромной новогодней елки;
- получала грамоту от директора школы;
- сидела за партой.
Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей
Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей
Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей
Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей
Иванна любит общаться с поклонниками, поэтому всегда с радостью отвечает на их вопросы. Также в своем инстаграме Онуфрийчук часто публикует снимки, на которых позирует с родными.Отметим, как другие украинские звезды выглядели в школьном возрасте, можно посмотреть по ссылке.