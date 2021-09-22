Новая ведущая голдрума "Танцев со звездами" часто публикует в сети фото и видео, где позирует вместе с любимым. Иванна и ее муж, бизнесмен Алмаз не стесняются показывать чувства на камеру.

Смотрите также Ведущая Иванна Онуфрийчук надела на "Танцы со звездами" платье за ​​30 тысяч гривен

Новые фото Иванны Онуфрийчук с мужем

Супруги позировали в атмосферном городе на западе Швейцарии – Лозанне.

Иванна надела на фотосессию платье молочного цвета на широких бретельках и с соблазнительным декольте. Соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. В руке она держала маленькую сумку нежно-розового цвета. Длинные роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках. Среди украшений look завершили серьги и лаконичная подвеска.

Алмаз позировал рядом с избранницей в белых брюках, голубовато-белой рубашке в клеточку и темно-синей обуви.

Иванна и Алмаз нежно обнимали друг друга и искренне улыбались. Показали настоящую любовь, которая царит между ними.

На этих фото столько тепла... Как же хочется, чтобы мы сохранили его навсегда,

– с нежностью подписала фотографии Иванна.



Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей



Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей



Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей



Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей



Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей



Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей

В комментариях сторонники ведущей оставляют много приятных слов. Они искренне радуются за счастье своей любимицы.