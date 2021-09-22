Новая ведущая голдрума "Танцев со звездами" часто публикует в сети фото и видео, где позирует вместе с любимым. Иванна и ее муж, бизнесмен Алмаз не стесняются показывать чувства на камеру.
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Новые фото Иванны Онуфрийчук с мужем
Супруги позировали в атмосферном городе на западе Швейцарии – Лозанне.
- Иванна надела на фотосессию платье молочного цвета на широких бретельках и с соблазнительным декольте. Соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. В руке она держала маленькую сумку нежно-розового цвета. Длинные роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках. Среди украшений look завершили серьги и лаконичная подвеска.
- Алмаз позировал рядом с избранницей в белых брюках, голубовато-белой рубашке в клеточку и темно-синей обуви.
Иванна и Алмаз нежно обнимали друг друга и искренне улыбались. Показали настоящую любовь, которая царит между ними.
На этих фото столько тепла... Как же хочется, чтобы мы сохранили его навсегда,
– с нежностью подписала фотографии Иванна.
Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с супругом / Фото из инстаграма ведущей
В комментариях сторонники ведущей оставляют много приятных слов. Они искренне радуются за счастье своей любимицы.
- "Смотрю на вас и не перестаю верить в любовь!"
- "Очень хорошие! Прекрасная пара! Вы лучшие!"
- "Вы прекрасная пара! С вас надо брать пример!"
- "Нежные и прекрасные!"
- "Вы искренняя пара! Только от вас возникают эмоции, от которых мурашки по коже!