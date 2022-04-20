Трудно это понять, – ONUKA рассказала об отношениях с родственниками из России

У украинской певицы ONUKA (Ната Жижченко) есть родственники в России. Она призналась, что они даже не поздравили ее с днем рождения.

Лидер украинской группы ONUKA Наталья Жижченко рассказала о жизни во время войны. Она вспомнила своих близких из России.

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ONUKA о русских родственниках

Певица призналась, что для нее, как и для большинства людей в Украине, родственники в России перестали существовать.

В первые два-три дня войны мне кажется, что для всех в Украине перестали существовать родственники в России. Мне кажется, в большинстве точно. К сожалению, у меня тоже. Не все, но отчасти. Жаль, потому что даже братья и сестры двоюродные не поздравили меня с днем ​​рождения. Мне тяжело это понять,

– поделилась Ната.

Артистка добавила, что, несмотря на "потерю" родных из России, она приобрела других близких людей в Украине: "Есть также и другая фраза: "Как много родных стали чужими, как много чужих стали родными". И это действительно так. Мы на некоторое время с сыном выезжали в Трускавец, поддались панике, честно скажу, хотя я не хотела выезжать, но тот путь, который мы проделали в 54 часа с ночевкой… Но сколько мы людей встретили прекрасных и новых… Я думаю, что теперь это действительно родня, с которой мы еще увидимся".

Мы уже договорились сделать в свободной Украине концерты после путешествия, останавливались у людей, которых мы видели впервые – это знакомые знакомых. Я думаю, каждый почувствовал эту безумную поддержку, встретился с такими крутыми людьми – молодыми, пожилыми людьми, детьми. Все они одной идеей настолько сплочены, и это невозможно вообще ничем другим заменить,

– призналась ONUKA.

Звезда отметила, что, вероятно, план Путина было разъединить Украину. Однако он себя обыграл, ведь ONUKA не видела украинцев такими объединенными.

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