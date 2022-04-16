Во время войны каждый сражается с врагом на своем фронте. 37-летняя Наталья Жижченко – на музыкальном. С Национальным академическим оркестром народных инструментов она собирала большие площадки по всей стране, а на днях сыграла в зале ожидания Киевского железнодорожного вокзала.

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ONUKA с оркестром сыграла на Киевском вокзале

Таким образом лидер ONUKA решила "поддержать дух людей в эти бурные мгновения". Место выбрали не случайно, ведь вокзал стал временным убежищем для тех, кто покидает свои дома из-за войны.

На столичном вокзале Ната Жижченко сыграла на свирели, ей аккомпанировал целый оркестр. После выступления звезда призналась, что из-за эмоций едва завершила свою партию.

Во время игры я смогла ощутить все, что не давала себе осмыслить с очень лютого 24 февраля. Едва доиграла, и это слышно. Но я в очередной раз поняла, что нас не преодолеть, и дух наш несокрушимый. И это не патетика. Это практика,

– вдохновенно подписала Ната Жижченко.

ONUKA с оркестром на железнодорожном вокзале в Киеве: видео

Судя по аплодисментам в конце видео, поддержка на вокзале была колоссальная. ONUKA и оркестр поблагодарили и в соцсети: